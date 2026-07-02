PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Nachtrag: Zwei Motorradfahrer nach Verkehrsunfällen verstorben
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Nachtrag: Zwei Motorradfahrer nach Verkehrsunfällen verstorben, Oberursel, L3004 (Kanonenstraße), Mittwoch, 01.07.2026, 08:00 Uhr und 16:00 Uhr
(dd) Der 44-jährige Motorradfahrer, der am Morgen gegen 08:00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwerst verletzt wurde, ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen.
Auch der 29-jährige Motorradfahrer, der am Nachmittag gegen 16:00 Uhr auf demselben Streckenabschnitt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist zwischenzeitlich verstorben.
Die Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen dauern in beiden Fällen an.
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