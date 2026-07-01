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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer, 61440 Oberursel, L3004 (Kanonenstraße)

Oberursel (ots)

Am 01.07.2026 gegen 16:00 Uhr kam es auf der L3004 (Kanonenstraße) zwischen Sandplacken und dem Hohemarkkreisel erneut zu einem schweren Unfall. Nach ersten Ermittlungen verlor ein 29-jähriger Motorradfahrer beim Überholen eines anderen Fahrzeuges die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Der Streckenabschnitt ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung (16:53 Uhr) für die laufenden Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz. Für die Klärung des genauen Unfallhergangs wird ein Gutachter hinzugezogen.

Bereits am Vormittag ereignete sich auf dem gleichen Streckenabschnitt ein schwerer Motorradunfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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