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POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 18-Jährigen aus Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 18-Jährigen aus Oberursel, Oberursel, 30.06.2026

(kq)Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 18-jährigen Frau aus Oberursel vom gestrigen Montag wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte angetroffen werden.

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