PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 18-Jährigen aus Oberursel
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 18-Jährigen aus Oberursel, Oberursel, 30.06.2026
(kq)Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 18-jährigen Frau aus Oberursel vom gestrigen Montag wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte angetroffen werden.
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