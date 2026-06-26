PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Passant geht Rettungskräfte an +++ Auseinandersetzung am Berliner Platz +++ Beim Geldwechsel bestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Passant geht Rettungskräfte an,

Bad Homburg, Mariannenweg, Donnerstag, 25.06.2026, 22 Uhr

(da)Am Donnerstagabend ging ein Passant in Bad Homburg Rettungskräfte an. Gegen 22 Uhr behandelte eine Rettungswagenbesatzung einen medizinischen Notfall auf einem Parkplatz im Mariannenweg, als ein Mann zu der Situation hinzukam. Offensichtlich fühlte er sich durch den laufenden Einsatz gestört, insbesondere durch den dort haltenden Rettungswagen, da er so nicht zeitnah von dem Parkplatz fahren konnte. Im Zuge dessen bedrohte er wiederholt einen Mitarbeiter der Rettungskräfte, bevor er schließlich davonging. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei ermittelte die Personalien des 61-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

2. Auseinandersetzung am Berliner Platz, Kronberg, Berliner Platz, Donnerstag, 25.06.2026, 20.30 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es in Kronberg zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Gegen 20.30 Uhr gerieten ein 60-Jähriger und ein 21-Jähriger auf dem Berliner Platz aneinander. Die hitzige, zunächst verbale Diskussion wurde zeitnah körperlich. Dabei soll der 21-Jährige den 60-Jährigen zunächst beleidigt und ihm das T-Shirt zerrissen haben. Daraufhin habe der 60-Jährige mit einem Smartphone nach dem 21-Jährigen geworfen und ihn dabei leicht am Kopf verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen entsprechende Anzeigen gegen die beiden Beteiligten auf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

3. Beim Geldwechsel bestohlen,

Oberursel, Nassauer Straße, Donnerstag, 25.06.2026, 16 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag waren in Oberursel Geldwechsel-Diebe zugange. Gegen 16 Uhr betraten ein Mann und eine Frau ein Hörakustikgeschäft in Oberursel. Hier gaben sie vor, diverse Artikel zu erwerben. Beim Bezahlen an der Kasse bestanden sie jedoch aus vermeintlicher Nostalgie darauf, lediglich Geldscheine mit einer bestimmten Seriennummer zu erhalten. In dem dadurch verursachten Hin und Her gelang es ihnen, selbst Bargeld aus der Kasse zu nehmen. Mit diesem verließen sie dann den Laden. Kurz zuvor sollen die beiden mit derselben Masche ihr Glück in einem angrenzenden Kiosk versucht haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die beiden Tatverdächtigen wurden als südosteuropäisch aussehend, mit kräftiger Statur und im Alter von 40 bis 45 Jahren beschrieben. Der Mann trug eine schwarze Kappe, ein weißes T-Shirt mit schwarzen Applikationen, dunkelblaue Jeans, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, eine Armbanduhr und eine schwarze Umhängetasche. Seine Komplizin hatte schwarze bis schwarzbraune Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Sie trug eine graue Kappe, ein weißes T-Shirt mit Applikationen, eine beige, weite Hose, helle Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

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