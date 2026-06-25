PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Zeugensuche nach Beleidigung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Oberursel, Nassauer Straße, Mittwoch, 24.06.2026, 14.50 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall in Oberursel wurde am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 40-Jährige fuhr gegen 14.50 Uhr auf der Nassauer Straße in Richtung Bad Homburg, als eine 54-jährige Frau mit ihrem Auto aus der Zeppelinstraße in die Nassauer Straße einbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

2. Zeugensuche nach Beleidigung,

Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Anlage, Mittwoch, 24.06.2026, 18.40 Uhr

(da)Am Mittwochabend hat ein Jugendlicher eine Mitarbeiterin eines Eiscafés in Friedrichsdorf beleidigt. Gegen 18.40 Uhr erschienen mehrere Jugendliche auf E-Scootern vor dem Café in der Philipp-Reis-Anlage. Vor allem einer von ihnen fiel durch unangebrachtes Verhalten auf. So beleidigte er eine Mitarbeiterin, bevor er mit seinen Bekannten davonfuhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung. Der Jugendliche soll etwa 16 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle, kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt und einen blauen Rucksack. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

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