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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme von Vermisstenmeldung - 91-Jähriger aus Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Rücknahme von Vermisstenmeldung,

Oberursel, Donnerstag, 25.06.2026,

(da)Die soeben veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einem 91-Jährigen aus Oberursel wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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