PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme von Vermisstenmeldung - 91-Jähriger aus Oberursel
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Rücknahme von Vermisstenmeldung,
Oberursel, Donnerstag, 25.06.2026,
(da)Die soeben veröffentlichte Vermisstenmeldung nach einem 91-Jährigen aus Oberursel wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten von einer Polizeistreife angetroffen werden.
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