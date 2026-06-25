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POL-HG: 32-Jähriger aus Bad Homburg vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

32-Jähriger aus Bad Homburg vermisst,

Bad Homburg, Samstag, 20.06.2026,

(da)Seit Samstag wird der 32-jährige Eryk Kowalski aus Bad Homburg vermisst. Herr Kowalski besuchte am Tag seines Verschwindens mit Bekannten ein Bad Homburger Schwimmbad, entfernte sich dann jedoch gegen 17 Uhr von seiner Gruppe und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Zuletzt trug er ein blaues T-Shirt und dunkelblaue Shorts. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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