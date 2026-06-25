PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 32-Jähriger aus Bad Homburg vermisst

POL-HG: 32-Jähriger aus Bad Homburg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

32-Jähriger aus Bad Homburg vermisst,

Bad Homburg, Samstag, 20.06.2026,

(da)Seit Samstag wird der 32-jährige Eryk Kowalski aus Bad Homburg vermisst. Herr Kowalski besuchte am Tag seines Verschwindens mit Bekannten ein Bad Homburger Schwimmbad, entfernte sich dann jedoch gegen 17 Uhr von seiner Gruppe und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Zuletzt trug er ein blaues T-Shirt und dunkelblaue Shorts. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren