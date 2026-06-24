PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher festgenommen +++ Trickdieb erbeutet Bargeld

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher festgenommen,

Bad Homburg, Im Prinzengarten, Dienstag, 23.06.2026, 23.55 Uhr

(da)Am späten Dienstagabend versuchten drei Einbrecher, in ein Wohnhaus in Bad Homburg einzudringen. Sie wurden festgenommen. Kurz vor Mitternacht gelangten die drei Männer über einen Zaun auf das Grundstück mit dem Einfamilienhaus in der Straße "Im Prinzengarten". Anschließend brachen sie die Terrassentür gewaltsam auf und begannen direkt, mehrere Kommoden im Erdgeschoss des Hauses zu durchwühlen. Sie hatten jedoch nicht damit gerechnet, dass die Bewohner ebenfalls anwesend waren, sodass sie letztlich in die Flucht geschlagen werden konnten. Zeitgleich waren Zivilkräfte der Polizei im Wohngebiet aktiv, um Wohnungseinbruchsdiebstähle zu verhindern. Diese konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 36 bis 37 Jahren somit zeitnah festnehmen. Da zwei von ihnen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, werden sie heute im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

2. Trickdieb erbeutet Bargeld,

Kronberg, Hainstraße, Dienstag, 23.06.2026, 13.40 Uhr

(da)Am Dienstagmittag erbeutete ein Trickdieb in Kronberg Bargeld. Gegen 13:40 Uhr fuhr ein älterer Herr mit seinem Auto von einem Parkplatz in der Hainstraße, als es an seinem Seitenfenster klopfte. Neben dem Auto stand ein Mann, der den Fahrer um Wechselgeld für den Parkautomaten bat. Freundlicherweise zückte der Fahrer daraufhin sein Portemonnaie und kramte nach Münzgeld. In dieser Situation gelang es dem Unbekannten, mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie zu entwenden. Anschließend ging er in Richtung Tanzhausstraße davon. Der Diebstahl fiel leider erst kurze Zeit später auf. Bei dem Dieb handelte es sich um einen etwa 55 Jahre alten Mann mit Dreitagebart und kurzen, dunklen Haaren. Er war circa 1,75 Meter groß, trug ein graues bzw. hellbeiges T-Shirt und eine gleichfarbige Hose. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

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