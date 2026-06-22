Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 22.00 Uhr bis Sonntag (21.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Liegerad aus einem Carport im Wellenburger Weg.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrades.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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