Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Stadtbergen - Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 22.00 Uhr bis Sonntag (21.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Liegerad aus einem Carport im Wellenburger Weg.
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrades.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell