Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montag (21.06.2026) fuhr ein 26 jähriger Autofahrer in der Gögginger Straße in Augsburg mit überhöhter Geschwindigkeit.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 26 jährigen Mann. Der 26 jährige Mann hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.

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