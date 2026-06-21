Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / FR Stuttgart / AS Adelzhausen - Am Freitag (19.06.2026) kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Gegen 08.15 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache wechselte er plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dort einen 35-jährigen Pkw-Fahrer. Der 35-Jährige wich auf den linken Fahrstreifen aus. Ein dort fahrender 38-jähriger Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Männer wurden leicht verletzt. Der Pkw des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete. Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt zum Unfallverursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

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