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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallfluchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (20.06.2026), zwischen 02.00 Uhr und 15.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen BMW in der Eichendorffstraße. Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden vorne links im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. Pfersee - Am Samstag (20.06.2026), gegen 09.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Seat in der Franz-Kobinger-Straße. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Supermarktes. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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