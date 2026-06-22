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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (19.06.2026), gegen 11.00 Uhr, raubte ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße unter Vorhalt eines Messer Bargeld aus der Kasse.

Der bislang unbekannte Täter verhielt sich zunächst wie ein zahlender Kunde. Nachdem die 31-jährige Kassiererin die Kasse öffnete, versuchte der Unbekannte das Geld aus der Kasse zu nehmen. Die Kassiererin versuchte dies zu verhindern und die Kasse zu schließen. Der Unbekannte zog daraufhin ein Messer und griff erneut in die Kasse. Hierbei stach er die Kassiererin in die Hand. Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend. Auf seiner Flucht passierte er zwei Männer. Auch diese bedrohte er mit dem Messer und setzte seine Flucht fort. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - Ca. 20 Jahre alt
   - 170 cm groß
   - Schwarze Kapuzenjacke mit aufgezogener Kapuze, Marke Under 
     Armour
   - Schwarze Hose
   - Schwarz-weiße Schuhe der Marke Nike
   - Schwarzer Schal (vor dem Gesicht)

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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