Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Haunstetten - Im Zeitraum von Freitag (19.06.2026) bis Sonntag (21.06.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Privatwohnung in der Alpenrosenstraße.

Die Täter entwendeten Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (11.06.2026). 18.00 Uhr bis Samstag (20.06.2026), 13.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in der Paracelsusstraße.

Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge sowie Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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