PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Exhibitionist zugange

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Exhibitionist zugange,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Oberberg, 26.06.2026, 12:30 Uhr

(pl)Im Bereich eines Spielplatzes in der Straße "Oberberg" in Burgholzhausen ist am Freitagmittag ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann habe sich gegen 12:30 Uhr einem Kind in schamverletzender Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll ca. 1,65 Meter groß sowie etwa 60-70 Jahre alt gewesen sein und eine "normale" Statur gehabt haben. Getragen habe er ein rotes T-Shirt mit weißen Streifen, eine graue kurze Hose und eine Kappe. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

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