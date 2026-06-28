PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gefährliche Körperverletzung auf Kerb +++ Handtaschenraub +++ E-Bike entwendet +++ Fahrraddiebstähle +++ Diebstahl aus PKW +++ Einbruchsversuch in Fitnessstudio +++ Radfahrer verletzt +++ Heubrand

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung auf der Kirdorfer Kerb Bad Homburg, Bachstraße Freitag, 26.06.2026, 23:50 Uhr

(Sü) Auf der Kirdorfer Kerb kam es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe. Die Täter verfolgten gegen 23:50 Uhr zunächst einen 17-jährigen Geschädigten, schlugen ihn anschließend und stießen ihn zu Boden. Hierbei erlitt der Geschädigte Verletzungen am Arm und im Bauchbereich. Durch einen der Täter wurde daraufhin Reizgas in einer Menschenmenge versprüht. Mehrere Personen erlitten hierdurch Augenreizungen und Reizungen der Atemwege. Zwei der unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: schwarze Oberbekleidung, schwarze Hose, einer trug zudem eine schwarze Kappe.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 zu melden.

2.Handtaschenraub in Bad Homburg

Bad Homburg, Ritter-von-Marx-Brücke Samstag, 27.06.2026, 07:00 Uhr

(Sü) Am Samstagmorgen kam es in Bad Homburg zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 43-jährigen Frau. Ein unbekannter näherte sich gegen 07:00 Uhr auf der Ritter-von-Marxbrücke der Geschädigten und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau hielt ihre Handtasche jedoch fest, woraufhin der Täter diese mit einem Messer bedrohte. Hierdurch lies sie die Tasche los und der Räuber konnte mit der Beute in Richtung Altstadt Bad Homburg flüchten. Der Kriminelle wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, dunkelhäutig/afrikanischer Phänotyp, dunkle Haare, bekleidet mit einer grünen Steppjacke mit Kapuze, einer langen Jeans und einem hellblauen Mund-Nase-Schutz.

Zeuginnen und Zeugen der Tat oder der Flucht werden gebeten sich unter der Rufnummer 06172/120-0 an die Polizeistation Bad Homburg zu wenden.

3.E-Bike entwendet

Bad Homburg, Seedammweg Samstag, 27.06.2026, 14:00 Uhr - 17:20 Uhr

(Sü) Unbekannte Täter haben in Bad Homburg ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Der Diebstahl ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 17:20 Uhr im Seedammweg. Das E-Bike war ordnungsgemäß abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um weißes E-Bike mit orangenen Griffen der Marke Bulls, Modell Sonic Evo AM 1. Der geschätzte Wert liegt bei etwa 3.500 Euro.

Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können., sich unter der Telefonnummer 06172/120-0 zu melden.

4.Gefährliche Körperverletzung

Königstein, Am Hohlberg - Schneidhainer Kerb Freitag, 26.06.2026, 23:45 Uhr

(tk) Im Zuge der Schneidhainer Kerb kam es am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung trat der bislang noch unbekannte Täter dem Geschädigten gegen die Beine und gegen den Kopf. Der Geschädigte trug in Folge dessen eine Kopfplatzwunde davon, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden musste.Der Täter wird beschrieben als: 17-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hatte einen leichten Ziegenbart, trug eine kurze schwarze Hose und Schuhe der Marke Nike.

Zeuginnen und Zeugen, welche diese Auseinandersetzung mitbekommen haben und sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174)9266-0 in Verbindung zu setzen.

5.Fahrraddiebstähle

Kronberg, Waldschwimmbad Donnerstag, 25.06.2026, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag, 26.06.2026, 11:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(tk) Ein oder mehrere bislang unbekannter Täter entwendeten in den genannten Tatzeiträumen insgesamt zwei auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads in Kronberg abgestellte Pedelecs. In beiden Fällen waren die Räder mit einem Kettenschloss gesichert welches vermutlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt wurde. Am Donnerstag wurde ein schwarzes MTB der Marke Specialized und am Freitag ein blaues Rad der Marke BULLS entwendet. Im Nachgang entfernte sich der Täter jeweils in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein unter (06174) 9266-0 zu melden.

6.Diebstahl aus PKW

Oberursel, An der Bleiche Freitag, 26.06.2026, 22:00 Uhr bis Samstag, 27.06.2026, 10:00 Uhr

(LK) Von Freitagabend, 22:00 Uhr bis Samstagmorgen, 10:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Oberursel Zugang zum Inneren des PKW des Geschädigten. Hier entwendeten sie mehrere Gegenstände aus dem in der Straße An der Bleiche geparkten Fahrzeuges. Die Diebe flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe der Beute ist bislang noch unbekannt.

Falls Sie im o.g. Tatzeitraum eine verdächtige Person wahrgenommen haben oder andere Hinweise auf den Täter geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel unter der Rufnummer (06171/6240/0).

7.Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße Freitag, 26.06.2026, 22:25 Uhr

(ho) Am Freitag, den 26.06.2026, wurde gegen 22:25 Uhr in Neu-Anspach versucht in ein Fitnessstudio einzubrechen. Hierbei versuchte der Täter in der Rudolf-Diesel-Straße an mehreren Türen mittels Hebelwerkzeug in das Objekt zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

8.Radfahrer verletzt

Glashütten, Königsteiner Straße / Auf dem Quäcken Samstag, 27.06.2026, 12:00 Uhr

(tk) Ein 24-jähriger Idsteiner befuhr am Samstag, gegen 12:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Königsteiner Straße in Glashütten - Schloßborn in Fahrtrichtung Innenstadt. Eine 44-jährige Schloßbornerin wollte mit ihrem weißen Lexus aus der Straße "Auf dem Quäcken" nach links in die Königsteiner Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den für sie von links kommenden Radfahrer, so dass es im Einmündungsbereich zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR, am Fahrrad von ca. 1.800 EUR.

9.Heubrand

Bad Homburg, Saalburgchaussee Freitag, 26.06.2026, 15:40 Uhr

(Sü) Am Freitag gegen 15:40 Uhr kam es in Bad Homburg zu einem Brandausbruch. Auf einem Feld neben der Saalburgchaussee bemerkte ein Landwirt während Mäharbeiten eine Rauchentwicklung, die sich rasch zu einem Feuer ausbreitete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, sowie für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 456 vorübergehend vollständig gesperrt werden. Durch den Brand entstand ein Flurschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

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