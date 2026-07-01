PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schwerer Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schwerer Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw, Oberursel, Landesstraße 3004 (Kanonenstraße), Mittwoch, 01.07.2026, ca. 08:00 Uhr

(dd) Auf der L3004 (Kanonenstraße) in Oberursel ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen war das mit zwei Personen besetzte Motorrad gegen 08:00 Uhr auf der Kanonenstraße aus Richtung Feldberg kommend in Fahrtrichtung Oberursel unterwegs. Etwa 500 Meter vor einem Kreisverkehr kam es während eines Überholvorgangs des 44-jährigen Motorradfahrers zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw, dessen 60-jähriger Fahrer beabsichtige nach links auf einen Parkplatz einzubiegen.

Der Motorradfahrer und dessen 38-jährige Sozia wurden schwerstverletzt. Für ihre medizinische Versorgung wurden Rettungshubschrauber angefordert. Zudem wird ein Polizeihubschrauber Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle anfertigen und es wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Die L3004 (Kanonenstraße) bleibt für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell