PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruch in Wohnhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wohnungseinbruch in Wohnhaus,

Bad Homburg, Auf der Steinkaut, Sonntag, 28.06.2026, 20:00 Uhr bis Montag, 29.06.2026, 09:00 Uhr

(dd) Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Steinkaut" in Bad Homburg eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über das Gartentor auf das Grundstück und begaben sich auf die rückwärtige Terrasse, wo sie sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafften. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume Räume und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

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