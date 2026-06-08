POL-OG: Gaggenau - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Gaggenau (ots)
Schwere Verletzungen erlitt ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Kreuzungsbereich der Bismarckstraße und des Breitwiesenwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 26-jährige Pkw-Lenker gegen 21 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Bad-Rotenfels. Zeitgleich querte der Jugendliche mit seinem Fahrrad die Fahrbahn, offenbar ohne auf diese Ascht zu geben. Dabei übersah der 26 Jährige den Jugendlichen und kollidierte mit diesem. Der 14 Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum nach Karlsruhe eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bismarckstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden von den Beamten des Verkehrsdienstes Bühl aufgenommen.
/al
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