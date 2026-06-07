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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Haslach (ots)

Am Samstag, kam es gegen 19:45 Uhr in Haslach im Bereich der Straße Am Gewerbekanal vor einer dortigen Firma zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Fahrer eines blauen Motorrades die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, als er über eine Anhebung fuhr und anschließend mit einem Zaun und zwei dort abgestellten Fahrzeugen kollidierte. Der Motorradfahrer, der den Unfall verursachte sowie sein mutmaßlicher Begleiter entfernten sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro zu kümmern. Bei dem Motorrad des Unfallverursachers soll es sich um eine blaue Maschine der Marke Enduro handeln, der Begleiter soll mit einer weißen Maschine, ebenfalls der Marke Enduro unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Haslach bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu den beiden genannten Motorrädern machen können, sich unter der Telefonnummer 07832 975920 zu melden.

/ BDG

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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