Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Schaden verursacht - Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nach einem Verkehrsunfall in der Dr.-Isidor-Meyerhoff-Straße auf der Suche nach Zeugen. Zwischen 13:30 Uhr und 13:50 dürfte ein Lastwagen oder Kleintransporter einen Pkw VW Sharan erheblich beschädigt haben. Der VW Sharan war zum Unfallzeitpunkt auf Höhe eines Baumarktes auf öffentlichen Parkflächen entlang der Dr.-Isidor-Meyerhoff-Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Gaggenau, unter Telefon: 07225 98870, entgegen.

/ BME

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