Polizei Gütersloh

POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Carl-Bertelsmann Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen Montagabend (02.02., 23.15 Uhr) die Tür einer Gaststätte an der Carl-Bertelsmann Straße auf. Ersten Angaben nach wurde aus der Gaststätte nichts gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat Montagabend verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

