Polizei Gütersloh

POL-GT: 63-jähriger Mann schwer verletzt - Verkehrsunfall auf der Buschstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (03.02., 08.17 Uhr) kam es auf der Buschstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Stand befuhr ein 63-jähriger Autofahrer die Buschstraße in Richtung Auf der Haar. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei mit seinem VW Sharan nach links von der Straße ab. Dabei verunfallte der Wagen. Der Fahrer des Wagens wies beim Eintreffen der Rettungskräfte schwere Verletzungen auf. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt.

Ein im Auto befindlicher Hund wurde zur Behandlung zum Tierarzt gefahren.

Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

