PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 20-Jähriger am Bahnhof geschlagen und verletzt +++ Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++ Seniorin durch Schockanruf betrogen +++ Einbruch in Kindergarten scheitert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 20-Jähriger am Bahnhof geschlagen und verletzt, Usingen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 22:10 Uhr

(kq)Am Mittwochabend ist ein 20-Jähriger im Bereich des Usinger Bahnhofs von einem unbekannten Täter geschlagen und verletzt worden. Der junge Mann war gegen 22:10 Uhr in Richtung des Bahnsteigs unterwegs, als zwei Personen hinter ihm herrannten und etwas riefen. Kurz darauf schlug einer der beiden dem 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich.

Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Der erste Täter wurde als männlich, etwa 16 bis 19 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe schwarze, lockige Haare gehabt und ein schwarzes T-Shirt getragen. Die zweite Person sei männlich, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen und habe glatte, dunkle Haare gehabt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 92080 zu melden.

2. Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße / Hartmuthstraße, Donnerstag, 02.07.2026, 02:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Donnerstag sind bei einem Verkehrsunfall in Kronberg im Taunus zwei 16-jährige Jugendliche schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit einem schwarzen VW Golf gegen 02:00 Uhr die Frankfurter Straße aus Richtung Berliner Platz kommend in Richtung "Am Schanzenfeld". Gleichzeitig befuhr eine 16-Jährige mit einem grauen Citybike die Hartmuthstraße in Richtung Frankfurter Straße. Auf dem Fahrrad befand sich zudem eine ebenfalls 16-jährige Mitfahrerin.

An der Einmündung zur Frankfurter Straße fuhr die Radfahrerin auf die Frankfurter Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf. Trotz eines Ausweichversuchs des Autofahrers erfasste der Pkw das Fahrrad. Die beiden 16-Jährigen prallten gegen den Pkw und stürzten zu Boden.

Sie wurden schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der 19-jährige Autofahrer sowie sein 18-jähriger Mitfahrer blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. An dem Pkw sowie dem Fahrrad entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

3. Seniorin durch Schockanruf betrogen,

Neu-Anspach, Wiesenau, Mittwoch, 01.07.2026, 19:50 Uhr

(kq)Am Mittwochabend ist eine Seniorin in Neu-Anspach in der Straße "Wiesenau" durch einen sogenannten Schockanruf um Bargeld gebracht worden.

Die Frau wurde zunächst über eine ausländische Telefonnummer angerufen. Eine weibliche Täterin gab sich am Telefon als Tochter der Seniorin aus und behauptete, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Um eine angeblich drohende Haftstrafe abzuwenden, müsse Geld gezahlt werden.

Im weiteren Verlauf übernahm ein männlicher Täter das Gespräch, gab sich als Polizeibeamter aus und forderte die Seniorin auf, ihr Bargeld an einen Abholer zu übergeben. Die Seniorin teilte den Tätern ihre Anschrift mit. Wenig später erschien ein unbekannter Mann an ihrer Wohnanschrift und nahm das Bargeld entgegen. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Abholer wurde als etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe kurze, helle Haare gehabt. Zudem habe er eine kleine schwarze Tasche mitgeführt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wie in vielen vergleichbaren Fällen wurde die Seniorin im Telefonat durch die rhetorisch geschickt agierenden Täter stark unter Druck gesetzt und psychologisch beeinflusst, sodass sie der Geschichte zunächst Glauben schenkte.

Die Polizei gibt daher folgende Verhaltenstipps:

- Legen Sie sofort auf, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen oder Geld beziehungsweise Wertgegenstände gefordert werden. - Kontaktieren Sie eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer. - Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse preis. - Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort die Polizei über den Notruf 110. - Notieren Sie sich, sofern möglich, die angezeigte Telefonnummer und teilen Sie diese der Polizei mit.

4. Einbruch in Kindergarten scheitert,

Bad Homburg v. d. Höhe, Mühlweg, Mittwoch, 01.07.2026, 18:30 Uhr

(kq)Am Mittwochabend hat ein unbekannter Täter versucht, in einen Kindergarten im Mühlweg in Bad Homburg einzubrechen.

Gegen 18:30 Uhr begab sich der Täter auf das Gelände des Kindergartens und versuchte zunächst, über eine Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Hierzu warf er mit einem Gegenstand die Scheibe der Tür ein. Da ein Einstieg offenbar nicht möglich war, ließ der Täter von der Tür ab.

Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte, über ein Fenster im rückwärtigen Bereich in das Gebäude einzudringen. Als er dabei offenbar gestört wurde, flüchtete er in Richtung "Schöne Aussicht". Der Täter wurde als männlich, etwa 1,80 Meter groß und 35 bis 45 Jahre alt beschrieben. Er habe eine sportliche Statur, braun gebrannte Haut sowie kurz geschorene dunkle Haare gehabt. Bekleidet sei er mit einem braunen Shirt, einer blauen kurzen Hose mit weißen Streifen und schwarzen Sneakern gewesen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 1200 zu melden.

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