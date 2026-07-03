PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Fluchtversuch ++ Exhibitionistische Handlung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Fluchtversuch, Bad Homburg, Saalburgstraße, Freitag, 03.07.2026, 03:10 Uhr

(dd) In der Nacht zum Freitag gegen 03:10 Uhr kam es in der Saalburgstraße in Bad Homburg zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte im Zusammenhang mit einer kurzen Flucht vor einer Kontrolle.

Gegen 03:10 Uhr fiel eine 61-jährige Frau durch ihr auffälliges Verhalten bei der Polizeistation auf und fuhr anschließend mit ihrem Pkw davon. Nachdem sie mehrere rote Ampeln missachtet hatte, sollte sie kontrolliert werden.

Sie entzog sich jedoch der Kontrolle, fuhr auf einen Feldweg und setzte ihr Fahrzeug dort fest. Anschließend flüchtete sie zu Fuß, konnte jedoch kurz darauf von Polizeikräften eingeholt und festgenommen werden.

Während der Festnahme griff die Frau die eingesetzten Polizeibeamten an und verletzte sie dabei leicht. Die Beamtinnen und Beamten blieben weiterhin dienstfähig.

Die Frau wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Exhibitionistische Handlung,

Oberursel-Weißkirchen, Niederurseler Straße / Breiter Weg, Donnerstag, 02.07.2026, 12:40 Uhr

(dd) Am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Mann auf einem Feldweg zwischen Oberursel und Steinbach in schamverletzender Weise.

Eine Spaziergängerin bemerkte den Mann auf einer Parkbank, als dieser an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin mit einem Fahrrad in Richtung Breiter Weg.

Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt, sportlich und mit braun-grau melierten Haaren sowie Drei-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

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