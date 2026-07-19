Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A43 bei Bochum - Vier schwerverletzte Personen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0603

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag (18. Juli) gegen 13:14 Uhr auf der A43 in Richtung Münster, kurz vor dem Autobahnkreuz Bochum. Dabei verletzten sich vier Menschen schwer (darunter zwei Kinder). Ein weiterer Beteiligter erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige Frau aus Castrop-Rauxel mit ihrem Pkw den rechten Fahrstreifen der A43 in Richtung Münster. Aus bislang ungeklärter Ursache erkannte sie ein Stauende zu spät und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Sie prallte zunächst auf den Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Hattingen, der am Stauende wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto gegen die rechte Schutzplanke geschoben. Unmittelbar danach stieß die 31-Jährige mit dem ebenfalls am Stauende wartenden Pkw einer 53-jährigen Wittenerin zusammen. Ihr eigenes Fahrzeug kam anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Bei dem Unfall erlitten die 31-Jährige, ihre beiden Kinder (8 Monate und 2,5 Jahre) sowie ihre 57-jährige Beifahrerin aus Bochum schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Verletzten an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Der 36-Jährige verletzte sich leicht und wurde ebenfalls durch Rettungskräfte an der Unfallstelle versorgt. Die 53-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn Münster bis 16:30 Uhr vollständig. Alle beteiligten Autos wurden abgeschleppt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 75.000 Euro.

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