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Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0596

Ein elfjähriges Mädchen wurde am 13. Juli 2026, gegen 09:30 Uhr, auf dem Schulhof des Schulkomplexes Stettiner Straße in Dortmund-Hörde von einem E-Scooter angefahren.

Das Elektrokleinstfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit drei männlichen Jugendlichen besetzt, die wahrscheinlich eine benachbarte Schule besuchen.

Die 11-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste aber im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Personalien des Unfallverursachers machen können, melden sich telefonisch bei der zuständigen Polizeiwache Hörde: (0231)132-1421.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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