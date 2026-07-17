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Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Lindenhorst - Haftbefehle erlassen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0598

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der lfd. Nr. 0589 berichtet kam es in der Nacht zu Mittwoch (15. Juli) zu einem versuchten Tötungsdelikt in Dortmund-Lindenhorst. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dortmund drei Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0231/92626104.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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