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Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0597

Am Montagvormittag (13. Juli) kam es auf dem Heinrich-Sondermann-Platz in Lütgendortmund zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete von der Örtlichkeit.

Gegen 10:45 Uhr befand sich ein Zwölfjähriger zusammen mit Freunden fußläufig auf dem Heinrich-Sondermann-Platz. Plötzlich wurde er von hinten von einem Jungen auf einem E-Scooter angefahren.

Danach habe der E-Scooter Fahrer angehalten und den Zwölfjährigen geschubst. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort.

Zeugen können den Fahrer wie folgt beschreiben:

   - etwa 14 - 15 Jahre alt
   - schlank
   - blondes, kurzes Haar
   - starke Akne im Gesicht (Pickel)

Die Polizei sucht Zeugen die das Geschehen beobachtet haben. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Lütgendortmund unter der Tel.: 0231/ 132 - 2621.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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