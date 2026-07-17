Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0597

Am Montagvormittag (13. Juli) kam es auf dem Heinrich-Sondermann-Platz in Lütgendortmund zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete von der Örtlichkeit.

Gegen 10:45 Uhr befand sich ein Zwölfjähriger zusammen mit Freunden fußläufig auf dem Heinrich-Sondermann-Platz. Plötzlich wurde er von hinten von einem Jungen auf einem E-Scooter angefahren.

Danach habe der E-Scooter Fahrer angehalten und den Zwölfjährigen geschubst. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort.

Zeugen können den Fahrer wie folgt beschreiben:

- etwa 14 - 15 Jahre alt - schlank - blondes, kurzes Haar - starke Akne im Gesicht (Pickel)

Die Polizei sucht Zeugen die das Geschehen beobachtet haben. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Lütgendortmund unter der Tel.: 0231/ 132 - 2621.

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