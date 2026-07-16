POL-DO: 16-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Huckarde lebensgefährlich verletzt
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0595
Am Mittwochnachmittag (15. Juli) kollidierte ein Pkw mit einer E-Scooter-Fahrerin auf der Straße Hülshof in Dortmund Huckarde.
Eine 48-jährige Dortmunderin befuhr gegen 14:50 Uhr die Straße Hülshof in Richtung Süden, als von links die 16-Jährige (ebenfalls aus Dortmund) mit ihrem E-Scooter die Straße überquerte.
Trotz einer Notbremsung kollidierte der Opel Corsa mit der E-Scooter-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte sie auf die Fahrbahn und der Scooter wurde erheblich beschädigt. Auch der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Ein Rettungswagen versorgte die 16-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass aufgrund der Verletzungen eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.
Ein speziell geschultes VU-Team nahm die Unfallörtlichkeit auf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VU-Teams kommen bei schwersten Verkehrsunfällen zum Einsatz. Mit moderner Technik (unter anderem Drohnen und 3D-Scanner) wird eine detaillierte Unfallaufnahme durchgeführt.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.
Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 8.000 Euro.
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