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Polizei Dortmund

POL-DO: 16-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall in Huckarde lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0595

Am Mittwochnachmittag (15. Juli) kollidierte ein Pkw mit einer E-Scooter-Fahrerin auf der Straße Hülshof in Dortmund Huckarde.

Eine 48-jährige Dortmunderin befuhr gegen 14:50 Uhr die Straße Hülshof in Richtung Süden, als von links die 16-Jährige (ebenfalls aus Dortmund) mit ihrem E-Scooter die Straße überquerte.

Trotz einer Notbremsung kollidierte der Opel Corsa mit der E-Scooter-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte sie auf die Fahrbahn und der Scooter wurde erheblich beschädigt. Auch der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Rettungswagen versorgte die 16-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass aufgrund der Verletzungen eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.

Ein speziell geschultes VU-Team nahm die Unfallörtlichkeit auf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VU-Teams kommen bei schwersten Verkehrsunfällen zum Einsatz. Mit moderner Technik (unter anderem Drohnen und 3D-Scanner) wird eine detaillierte Unfallaufnahme durchgeführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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