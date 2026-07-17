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Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen gesucht: 24-Jähriger am Horstmarer See angegriffen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0599

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Montagabend (13. Juli) am Horstmarer See in Lünen sucht die Polizei Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich ein 24-jähriger Mann aus Bergkamen gegen 18 Uhr im Bereich des Schwansbeller Weges auf. Dort traf er auf eine Gruppe von etwa zehn Männern. Vier bis fünf Personen aus dieser Gruppe griffen den 24-Jährigen unvermittelt an.

Dem Mann gelang es, sich loszureißen und zu flüchten. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Nach Angaben des Geschädigten hatten die Männer ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Eine weitere Beschreibung ist nicht möglich.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu der Personengruppe machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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