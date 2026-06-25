Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl in Supermarkt - 55-Jähriger vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24. Juni) kam es gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt an der Billiger Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl. Eine Kassiererin bemerkte einen 55-jährigen Mann beim Versuch, Waren zu entwenden. Als der Mann den Kassenbereich passieren wollte, fiel der Mitarbeiterin eine auffällige Wölbung unter seinem T-Shirt auf. Auf Aufforderung hob der Mann sein T-Shirt an. Dabei kam ein Paket mit Kaffeebohnen zum Vorschein, dass er offenbar unbezahlt aus dem Markt nehmen wollte. Die Polizei wurde verständigt und traf wenig später am Einsatzort ein. Der 55-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen. Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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