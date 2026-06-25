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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kurvenbereich

Schleiden (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24. Juni) kam es um 13.05 Uhr auf der Mühlenstraße in Schleiden-Berescheid zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 16-Jährige und eine 70-jährige Pkw-Fahrerin, beide aus Schleiden, befuhren die Mühlenstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die 16-Jährige befuhr die Mühlenstraße mit einem Roller. Im Bereich einer Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 16-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Roller, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Grünstreifen zum Stillstand. Die Rollerfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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