Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Fahrradfahrer bei Unfällen verletzt

Mechernich (ots)

Am 23. Juni (Dienstag) kam es im Kreis Euskirchen zu zwei Verkehrsunfällen mit Fahrradfahrern. Gegen 13.41 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Schleiden mit seinem Pedelec die Römerstraße von Schleiden-Herhahn in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd. Die Strecke verläuft in diesem Bereich leicht abschüssig. Nach eigenen Angaben bemerkte der Mann hinter einer leichten Rechtskurve einen entgegenkommenden Pkw einer 54-jährigen Frau aus Schleiden zu spät. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem Fahrzeug. Der 44-Jährige verletzte sich bei dem Unfall. Wenige Stunden später stürzte ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Münstereifel gegen 15.11 Uhr im Bereich der Straße "Eulenbergweg" in Mechernich-Vollem aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad. Während der Unfallaufnahme führten Polizeibeamte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,5 Promille. Dem Mann wurden daraufhin Blutproben entnommen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den beiden Unfällen wurden aufgenommen.

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