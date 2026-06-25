Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter schwerer Raub - Zeugen greifen ein

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24. Juni) kam es um 10.16 Uhr in der Straße "Am Bollwerk" in Euskirchen zu einem versuchten schweren Raub. Eine 76-jährige Euskirchenerin trug ihre Geldbörse in einer Umhängetasche am Körper. Drei Personen entwendeten die Geldbörse aus der Tasche und versuchten anschließend zu flüchten. Mehrere aufmerksame Zeugen bemerkten den Diebstahl und eilten der Geschädigten zu Hilfe. Durch ihr Eingreifen konnte der Fluchtversuch zunächst unterbunden werden. Als die 76-Jährige versuchte, ihre Geldbörse wiederzuerlangen, setzte einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen körperliche Gewalt ein. Er stieß die Frau mehrfach mit den Ellenbogen weg, um im Besitz der Geldbörse zu bleiben. Im weiteren Verlauf fiel die Geldbörse zu Boden. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung Mittelstraße. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Geschädigte blieb unverletzt. Die Geldbörse konnte ihr noch vor Ort wieder ausgehändigt werden. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtige

- weiblich - etwa 30 bis 35 Jahre alt - circa 1,60 bis 1,70 Meter groß - südländischer Phänotyp - trug einen beigen Sonnen- beziehungsweise Strandhut - beige Hose

2. Tatverdächtige

- weiblich - etwa 30 bis 35 Jahre alt - circa 1,60 bis 1,70 Meter groß - südländischer Phänotyp Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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