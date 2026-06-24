PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkaufsanhänger durch Brand beschädigt

Schleiden-Gemünd (ots)

Am Dienstag, 23. Juni, kam es gegen 14 Uhr auf der Kölner Straße in Schleiden-Gemünd zum Brand eines Verkaufsanhängers. Polizeibeamte, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Streifenfahrt befanden, bemerkten die Rauchentwicklung und das Feuer an dem Anhänger. Gemeinsam mit einem vor Ort befindlichen Zeugen versuchten die Einsatzkräfte zunächst, den Brand zu löschen. Aufgrund der Ausbreitung des Feuers musste jedoch die Feuerwehr alarmiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatte aus bislang ungeklärter Ursache ein Reifen des Verkaufsanhängers Feuer gefangen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 12:15

    POL-EU: Zwei Fahrradfahrer bei Unfällen verletzt

    Mechernich (ots) - Am 23. Juni (Dienstag) kam es im Kreis Euskirchen zu zwei Verkehrsunfällen mit Fahrradfahrern. Gegen 13.41 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Schleiden mit seinem Pedelec die Römerstraße von Schleiden-Herhahn in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd. Die Strecke verläuft in diesem Bereich leicht abschüssig. Nach eigenen Angaben bemerkte der Mann hinter einer leichten Rechtskurve einen entgegenkommenden ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 12:15

    POL-EU: Stromkabel aus Rohbau entwendet

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von 22. Juni (Montag), 14 Uhr, bis 23. Juni (Dienstag), 15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Stromkabel aus einem Rohbau an der Hochstraße in Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das etwa 50 Meter lange Stromkabel in einem Kellerraum des Gebäudes. Die Unbekannten schnitten das Kabel mit einem Schneidewerkzeug ab und nahmen es anschließend mit. Die ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 19:20

    POL-EU: Unbekannte gehen zwei geparkte Lastwagen an

    Euskirchen (ots) - Zwischen Freitag, 19. Juni, 10 Uhr, und Montag, 22. Juni, 15 Uhr wurden in Euskirchen-Großbüllesheim zwei geparkte Lastwagen von unbekannten Tätern angegangen. Am Schneppenheimer Weg bemerkte ein Mitarbeiter am Montag, 22. Juni, dass aus einem am Straßenrand abgestellten Lkw das AdBlue-Steuergerät entwendet worden war. In der Barentsstraße schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren