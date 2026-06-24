Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkaufsanhänger durch Brand beschädigt

Schleiden-Gemünd (ots)

Am Dienstag, 23. Juni, kam es gegen 14 Uhr auf der Kölner Straße in Schleiden-Gemünd zum Brand eines Verkaufsanhängers. Polizeibeamte, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Streifenfahrt befanden, bemerkten die Rauchentwicklung und das Feuer an dem Anhänger. Gemeinsam mit einem vor Ort befindlichen Zeugen versuchten die Einsatzkräfte zunächst, den Brand zu löschen. Aufgrund der Ausbreitung des Feuers musste jedoch die Feuerwehr alarmiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatte aus bislang ungeklärter Ursache ein Reifen des Verkaufsanhängers Feuer gefangen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen.

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