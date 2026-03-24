Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und Polizei: Diebesgut nach Supermarktdiebstahl an gemeinnützigen Verein übergeben

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Hessisch Oldendorf (ots)

Bereits im Dezember 2025 ereignete sich in einem Supermarkt in Hessisch Oldendorf ein schwerer Diebstahl. Nachdem die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Waren nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnten, wurde das Diebesgut am vergangenen Freitag offiziell an die Hamelner Tafel e.V. übergeben.

Rückblick auf das Tatgeschehen

Am 04.12.2025 wurden drei Täter in einem Supermarkt in Hessisch Oldendorf beim Warendiebstahl beobachtet. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Polizeikräfte konnten zwei der drei Täter in einem Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz des Supermarktes vorläufig festgenommen werden. Im Auto wurden diverse Lebensmittel, Kosmetikartikel sowie Kaffee im Gesamtwert von rund 1.200 Euro aufgefunden.

Verbleib der Waren

Da eine Zuordnung der sichergestellten Waren zu einem rechtmäßigen Eigentümer im Rahmen der Ermittlungen nicht mehr möglich war, verfügte die Staatsanwaltschaft Hannover die Zuführung zu einem gemeinnützigen Zweck.

Am 20.03.2026 übergab die zuständige Sachbearbeiterin der Polizei Hessisch Oldendorf, Polizeioberkommissarin Sabrina Körner, die Waren an Vertreter der Hamelner Tafel e.V.

Die Spende wird nun auf die Tafel-Standorte in Hameln, Emmerthal, Aerzen und Hessisch Oldendorf verteilt. Von dort aus erreichen die Waren zeitnah bedürftige Menschen in der Region.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover zu richten.

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