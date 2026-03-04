Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Bargeld bei Einbruch entwendet (0054855/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Unbekannte Täter verschafften sich am 03.03.2026 zwischen 13:00 Uhr und 21:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heimstättenstraße. Der 57-jährige Hauseigentümer stellte nach seiner Rückkehr Hebelspuren an der Kellertür fest. Die Täter durchsuchten alle drei Wohnetagen und entwendeten aus einem Schrank 500 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Wert geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort. (DL)

