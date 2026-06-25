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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen und einer verletzten Person

Mechernich-Kommern (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24. Juni) kam es um 13.20 Uhr auf der Kölner Straße in Mechernich-Kommern zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Kölner Straße in Fahrtrichtung Mechernicher Weg und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der durch den Aufprall erheblich beschädigt und gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Heckscheibe des geparkten Fahrzeugs. Die umherfliegenden Glassplitter beschädigten zudem ein weiteres geparktes Fahrzeug. Ein Mann wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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