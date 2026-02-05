Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch in Universität

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag verständigten Verantwortliche der Universität die Polizei, nachdem sich zwei Männer trotz bestehenden schriftlichen Hausverbots auf dem Gelände aufgehalten hatten. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen 34- und einen 42-Jährigen. Die beiden Männer wurden von einem 47-Jährigen begleitet, für den kein Hausverbot bestand. Da jedoch auch er kein berechtigtes Interesse für den Aufenthalt auf dem Campus nachweisen konnte, erteilte die Polizei allen drei Personen einen Platzverweis. Gegen die beiden Männer, die das Hausverbot missachteten, wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. |kle

