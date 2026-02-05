PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch in Universität

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag verständigten Verantwortliche der Universität die Polizei, nachdem sich zwei Männer trotz bestehenden schriftlichen Hausverbots auf dem Gelände aufgehalten hatten. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen 34- und einen 42-Jährigen. Die beiden Männer wurden von einem 47-Jährigen begleitet, für den kein Hausverbot bestand. Da jedoch auch er kein berechtigtes Interesse für den Aufenthalt auf dem Campus nachweisen konnte, erteilte die Polizei allen drei Personen einen Platzverweis. Gegen die beiden Männer, die das Hausverbot missachteten, wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:17

    POL-PDKL: Unbekannter belästigt Lehrerin

    Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter bedrängte und beleidigte am Mittwoch eine Lehrerin auf einem Schulgelände im Stadtgebiet. Gegen Ende des Unterrichts, als sich viele Schülerinnen und Schüler auf dem Hof befanden, fuhr ein unbekannter Mann unberechtigt mit seinem Auto auf das Gelände der weiterführenden Schule. Eine 43-jährige Lehrerin sprach den Fahrer an. Der Mann parkte daraufhin sein Fahrzeug und näherte ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:10

    POL-PDKL: Taxi-Zeche geprellt

    Erzenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Donnerstag flüchtete ein 18-Jähriger zu Fuß, nachdem er seine Taxirechnung nicht bezahlt hatte. Von Otterbach bis nach Erzenhausen hatte er sich fahren lassen, mutmaßlich ohne die Absicht, im Anschluss für die entstandenen Kosten aufzukommen. Als der Fahrer an der Zieladresse anhielt, stieg der junge Mann sofort aus und rannte los. Dabei verlor er jedoch eine Karte, die es der hinzugerufenen Polizei ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:58

    POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw

    Kaiserslautern (ots) - Zwischen Dienstag und Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Rucksack aus einem geparkten Opel in der Kreuzhofstraße, Stadtteil Wiesenthalerhof. Der 57-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen schwarzen Corsa eigenen Angaben zufolge gegen 16.30 Uhr abgestellt und vergessen, das Fahrzeug zu verschließen. Am Mittwochmorgen stellte er gegen 8:45 Uhr fest, dass Diebe neben dem Rucksack auch persönliche Dokumente und eine Brille gestohlen hatten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren