Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (24. Juni) kam es gegen 20.10 Uhr auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Roitzheimer Straße in Fahrtrichtung der Straße "Eifelring". Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Bordstein. Infolge dessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam auf der Fahrzeugseite in Seitenlage zum Stillstand. Dabei kam es zudem zu einem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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