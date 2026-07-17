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Polizei Dortmund

POL-DO: Nötigung und Bedrohung in Wickede (Wohnpark) gesucht: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0600

Bereits am Montag (13. Juli) kam es in Dortmund-Wickede zu einer Bedrohung eines Autofahrers. Sowohl der Autofahrer als auch der Täter entfernten sich, bevor die Polizei ihre Personalien feststellen konnte.

Erkenntnissen zufolge befand sich der Melder gegen 23:40 Uhr mit seinem Auto in der Robert-Götz-Straße im dortigen Wohnpark. Ein unbekannter Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt vor seinem Auto und forderte ihn auf, auszusteigen. Wenn er nicht aussteige, würde er ihn abstechen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 50 Jahre alt, mit dunklen kurzen Haaren und einem Bart. Er war mit einem blauen T-Shirt bekleidet. Er trug einen Rucksack bei sich.

Die Einsatzkräfte suchten daraufhin zügig den Tatort auf, um nach dem Unbekannten zu fahnden. Als sie nach erfolgloser Fahndung mit dem Streifenwagen zur Wickeder Straße zurückfuhren, war der betroffene Autofahrer bereits verschwunden.

Die Polizei sucht die Beteiligten des Vorfalls sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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