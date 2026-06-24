POL-CE: Rücknahme der Vermisstenmeldung Nr. 5946403 vom 24.06.2026, 12:57 Uhr

Celle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 sind heute Morgen zwei Personen verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer eine Mercedes Vito wollte gegen 09 Uhr aus einem Feldweg zwischen Garßen und Eschede nach rechts auf die B 191 in Richtung Celle einbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 30-Jährige, die mit ihrem Mercedes gerade zum Überholen ausgeschert hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden ...

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