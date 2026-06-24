POL-CE: Rücknahme der Vermisstenmeldung Nr. 5946403 vom 24.06.2026, 12:57 Uhr
Celle (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Montag vermisst gemeldeten Tomasz S. aus Celle wird hiermit zurückgenommen. Tomasz S. wurde am heutigen frühen Nachmittag wohlbehalten im Celler Stadtgebiet angetroffen. Die Polizei Celle bedankt sich für die Unterstützung. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.
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