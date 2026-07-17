Polizei Dortmund

POL-DO: Eine Person nach Verkehrsunfall auf der A1 bei Unna-Massen lebensgefährlich verletzt: Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0601

Am Donnerstag (16. Juli) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1 in Richtung Köln bei Unna. Dabei stießen ein Pkw und ein Lkw zusammen, mindestens eine Person wurde lebensgefährlich verletzt.

Erkenntnissen zufolge fuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus der Tschechischen Republik gegen 10 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine (Lkw und Auflieger) auf der Parallelfahrbahn der A1 in Richtung Köln. Zu diesem Zeitpunkt stockte der Verkehr.

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Unna fuhr zunächst auf der Hauptfahrbahn und wechselte kurz vor der baulichen Trennung auf die Parallelfahrbahn. Dabei stieß er mit einem Teil des Aufliegers der Sattelzugmaschine zusammen.

Der 23-Jährige verletzte sich schwer, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auch der 20-jährige Beifahrer aus Unna verletzte sich schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam erschien zur Unfallaufnahme. Währenddessen kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs im Bereich der Unfallstelle. Im Nachgang konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

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