Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Diebstahl aus Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Neubörger (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 17:10 Uhr am Englandsweg in Neubörger zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Container. Aus dem Inneren wurden diverse Arbeitsgeräte entwendet, die im Tiefbau eingesetzt werden.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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