Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer schwerverletzt bei Unfall auf der Syburger Straße in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0602

Am Freitagnachmittag (17. Juli) kam es auf der Syburger Straße in Richtung Schwerte zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 32-jähriger Dortmunder befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Renault als zweites Fahrzeug die Syburger Straße und beabsichtigte kurz vor dem Steinhauser Weg das vor ihm fahrende Auto zu überholen. Nach jetzigen Erkenntnissen übersah er während er zum Überholen ausscherte, das von hinten mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit nähernde Motorrad. Dieses befand sich bereits ebenfalls im Überholvorgang.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 52-jährige Dortmunder mit seiner BMW bis in den links befindlichen Grünstreifen aus. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Der Fahrer des Renaults setzte seine Fahrt zunächst fort. Ein Zeuge setzte zur "Verfolgung" an und konnte ihn zur Rückfahrt zur Unfallstelle bewegen.

Ersthelfer versorgten den Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Da Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er zur weiteren Versorgung in eine Unfallklinik gebracht.

Ein speziell geschultes VU-Team aus Wuppertal erschien vor Ort und Übernahm die Unfallaufnahme bis 21 Uhr. Die Syburger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Führerschein des 32-Jährigen sowie das Motorrad des 52-Jährigen wurden sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

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