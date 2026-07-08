Polizeiinspektion Stade

POL-STD: E-Rollerfahrer bei Unfall in Buxtehude am 03.07. verletzt - Ermittler suchen Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Freitag, den 03.07. ereignete sich gegen 16:15 h in Buxtehude in der Stader Straße ein Verkehrsunfall für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Zu der Zeit war ein 21-jähriger Buxtehuder mit seinem E-Roller auf dem Radweg an der linken Seite der Stader Straße stadteinwärts unterwegs. Vor ihm wollte dann ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem hellgrauen Fahrzeug aus der Viktoria-Luise-Straße kommend nach rechts in die Stader Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden E-Roller-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 21-Jährige stürzte zu Boden und wurde dabei am Bein verletzt. Eine aufmerksame Zeugin hatte dem Buxtehuder noch geholfen aber leider ihre Personalien nicht hinterlassen.

Der Autofahrer kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Die Ermittler beim Polizeikommissariat Buxtehude suchen nun den PKW-Fahrer sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Auch die Zeugin, die Erste-Hilfe gleistet hatte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

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