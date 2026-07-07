Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unfall im Alten Land - Transporter prallt gegen Schrankenanlage der Estebrücke

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Stade (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:45 h ist in Jork im Alten Land zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der 44-jährige Fahrer eines Transporters aus Steinkirchen war zu der Zeit mit seinem Fahrzeug auf der Neuenfelder Straße aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Jork unterwegs.

Im Bereich der Kreuzung vor der dortigen Estebrücke in Jork Hove verlor er dann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er dann seitlich mit dem entgegenkommenden BMW X3 eines 55-jährigen Fahrers aus Ellerbeck zusammen und kollidierte anschließend mit einem Stromkasten und der Schrankenanlage der Brücke.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Die Feuerwehr Hove rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge und die beschädigten Verkehrseinrichtungen ab.

Durch den Ampel- und Schrankenausfall die damit vorläufig nicht mögliche Brückenöffnung und musste der Schiffsverkehr auf der Este eingeschränkt werden, weil zur Zeit nur kleine Wasserfahrzeuge unter der geschlossenen Brücke durchfahren können.

Beide Fahrzeuge und die Verkehrseinrichtungen wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Der für den Brückenbetrieb zuständige Regionale Geschäftsbereich der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde informiert und kümmert sich um die Schadenbehebung.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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