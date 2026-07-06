Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Himmelpfortener Vereinsheim und Kindertagesstätte, Mehrere Fälle von Betrug an der Haustür in Buxtehude, Ford Capri bei Unfall auf der Autobahn 26 total beschädigt

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Stade (ots)

1. Einbruch in Himmelpfortener Vereinsheim und Kindertagesstätte

Am Wochenende in der Zeit zwischen Freitag, den 03.07., 16:00 h und Montag, den 06.07., 05:30 h sind unbekannte Täter in Himmelpforten in der Straße "Brink" nach dem Aufhebeln des Metalltores auf das Gelände des MTV Himmelpforten gelangt und haben eine Tür zum Vereinsheim aufgebrochen. Ohne Beute haben der oder die Täter anschließend das Gelände wieder verlassen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ebenfalls in der gleichen Zeit sind vermutlich dieselben Unbekannten nach dem Aufdrücken eines Tores auf das Gelände der gegenüberliegenden Kita gelangt und haben hier einen Stromkasten aufgehebelt und den Strom abgestellt. Anschließend wurde eine hintere Tür aufgebrochen und das Gebäude betreten. Ob und was bei der anschließenden Durchsuchung erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Auch hier wird zunächst von einer Schadenhöhe von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Mehrere Fälle von Betrug an der Haustür in Buxtehude

Am heutigen Vormittag ist es in Buxtehude zu mehreren Fällen von Betrug an der Haustür bei älteren Mitbürgern in Buxtehude gekommen. In mindestens vier Fällen wurden die zuvor Angerufenen von angeblichen Sicherheitsbediensteten einer Bank unter Vorspiegelung eines Problems bei einer Überweisung dazu überredet, die Konto-PIN herauszugeben. Anschließend erschien dann ein "Mitarbeiter" der Bank an der Haustür um die dazugehörenden EC-Karten abzuholen.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Geben sie auf keinen Fall am Telefon Auskunft über ihre Finanzsituation, ihre Konten und ihre Geheimnummer und PIN. Banken holen auf keinen Fall irgendwelche Karten ab, um vermeindliche Probleme mit "Überweisungen" oder derartigen Bankgeschäften zu überprüfen" Informieren sie auf jeden Fall die Polizei, wenn sich ein Abholer angekündigt hat, denn nur durch schnelles Eingreifen lässt sich der Schaden verhindern." "Informieren Sie auch ihre Verwandte, Nachbarn und Freunde über die Betrugsmasche und fallen Sie nicht darauf herein"

3. Ford Capri bei Unfall auf der Autobahn 26 total beschädigt

Am heutigen frühen Nachmittag ist es gegen 12:45 h auf der Autobahn 26 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein PKW total beschädigt wurde.

Der 49-jährige Fahrer eines Ford-Capri E-Auto aus Hemmoor war mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Horneburg und Jork unterwegs. Beim Wiedereinscheren nach einem Überholmanöver kam er dann bei Starkregen vermutlich aufgrund von Aquaplaning in Schleudern, prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke und anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Dort blieb das schwer beschädigte Fahrzeug dann an der Schutzplanke liegen.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur Überprüfung ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert.

Die Feuerwehr Horneburg rückte an der Unfallstelle an, die Feuerwehrleuchte sicherten das Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die Autobahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Bundesstraße 73 umgeleitet.

Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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