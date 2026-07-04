Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte verursachen Verkehrsunfall und berauben Unfallbeteiligten - Polizei sucht Zeugen

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Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist es gegen kurz vor Mitternacht in Stade in der Straße "Am Mühlenteich" zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Raub gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war zu der Zeit ein 24-jähriger Stader mit seinem Mercedes auf der Straße unterwegs als ihm ein weißer VW Polo entgegenkam. Der Fahrer des Polo lenkte auf den Mercedes zu und es kam zum frontalen Zusammenstoß.

Anschließend stiegen drei bisher unbekannte männliche Personen aus dem Polo aus, gingen auf den Mercedes zu und zogen den 24-Jährigen aus dem Auto.

Auf der Straße traten und schlugen sie auf den Stader ein und raubten ihm eine Bauchtasche mit Geldbörse, Papieren und mehreren hundert Euro Bargeld.

Als erste, durch den Unfallknall aufmerksam gewordene Zeugen auftauchten, flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste von der Besatzung eines Rettungswagens ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Ob einer der drei flüchtigen Insassen des Polo verletzt wurde, steht bisher noch nicht fest.

Die Stader Feuerwehr rückte an der Einsatzstelle an und leuchtete den Unfallbereich aus. Die Feuerwehrleute sicheren die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Der VW-Polo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade sichergestellt, ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die die Insassen des VW-Polo vor oder nach dem Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu den flüchtigen Personen oder den Umständen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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